Joe Biden’dan dikkat çeken ‘gerçek savaş’ uyarısı

Euronews’ta yer alan habere göre, son dönemlerde ABD’li hükümet kurumları ve dev özel şirketlere yönelik siber saldırılar artışta. Söz konusu saldırılar, ülkenin bazı bölgelerindeki yakıt ve gıda kaynaklarını olumsuz yönde etkilerken Biden yönetiminin de siber saldırılar meselesini gündemin en üst sıralarına almasına neden oldu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nü (ODNI) ziyaret eden Biden, burada yaptığı konuşmada, “Bence büyük bir güçle gerçek bir savaşa girersek, bu sonuçları olan büyük siber saldırının neticesinde olacak. Bu yöndeki ihlaller (siber saldırılar) katlanarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında, Cenevre’de 16 Haziran’da yapılan zirvede, siber saldırılar meselesi önemli bir yer tutmuştu. Görüşme sırasında Biden, Putin’e bir liste sunmuş, o tarihten itibaren ABD’li ulusal güvenlik uzmanları, siber saldırılar konusunda üst düzey Rus yetkililerle temaslarını arttırmıştı.

BIDEN: EN GÜÇLÜ ASKERİ GÜÇ OLMA KONUSUNDA SON DERECE CİDDİ

ODNI’deki konuşmasında ‘Çin’in oluşturduğu tehditlere’ de değinen Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e atıfla, “40’ların ortalarında, 2040’larda dünyanın en büyük ve en önde gelen ekonomisi olmanın yanı sıra dünyanın en güçlü askeri gücü olma konusunda son derece ciddi” diye konuştu.

Biden, yaklaşık 120 ODNI personeli ve üst düzey yetkiliye yaptığı konuşmada, ABD istihbarat teşkilatlarının üyelerine de teşekkür etti, yaptıkları işe olan güvenini dile getirdi ve onlara siyasi baskı uygulamayacağı sözünü verdi. ODNI, 17 ABD istihbarat örgütünü denetliyor.

ABD Başkanı Biden, “Yaptığınız işi asla politize etmeyeceğim. Benim bu konuda sözüm var. Yaptığınız iş ülkemiz için çok önemli” dedi.

Biden’ın bu ifadelerle eski Başkan Donald Trump’a göndermede bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Trump, ABD istihbarat örgütlerinin ‘2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği’ yönündeki raporlara rağmen Moskova ile ilişkilerine ağırlık vermişti. Trump, dört yıllık görev süresi boyunca dört daimi vekil ulusal istihbarat direktörü ile birlikte çalışmıştı.