Joe Biden’dan İngiliz kraliyet ailesine başsağlığı mesajı

Buckingham Sarayı’nın İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından dünya liderlerinden başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından kraliyet ailesi ve İngiltere halkı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Biden mesajında, tüm ABD halkı adına Kraliyet Ailesi’ne ve Birleşik Krallık halkına Prens Philip için en derin taziyelerini sunduğunu belirterek, “Prens Philip 99 yıllık yaşamı boyunca dünyamızın defalarca kez değiştiğine tanık oldu. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ve Kraliçe Elizabeth ile birlikte geçirdiği 73 yıllık hayatında Prens Philip, kendisini memnuniyetle İngiltere halkına ve ailesine adadı” ifadelerini kullandı.

“TÜM HAYIRSEVER ÇABALARDA YAŞAYACAK”

Biden mesajın devamında, “Onlarca yıldır halka sunduğu özverili hizmetlerin etkisi, savunduğu değerler ve gösterdiği çabalar, desteklediği ordu mensupları ile ilham verdiği gençlerde ve çok daha fazlasında belirgin şekilde görünüyor. Mirası sadece ailesi aracılığıyla değil, şekillendirdiği tüm hayırsever çabalarda yaşayacak” dedi.

Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ilk uluslararası gezisi olması planlanan G7 Küresel Ekonomi Konferansı kapsamında önümüzdeki Haziran ayında Buckingham Sarayı’nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi de başsağlığı mesajı yayınlayarak, “ABD Kongresi, ilham verici bir adanmış hizmet etiğine sahip Prens Philip için taziyelerini sunuyor. Kraliçe ve kraliyet ailesi için bu kadar çok kişinin bu üzücü zamanda yas tutması ve dua etmesi bir teselli olsun” dedi.