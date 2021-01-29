Johnson and Johnson açıkladı: Corona aşısının etkinlik oranı yüzde 66

Belçika merkezli ilaç şirketi, bugün 44 bin kişiyle yapılan Faz 3 çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Açıklamada aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde etkili olduğu belirtildi. Şirkete göre aşı, ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engelliyor.

Aşının corona virüsü Güney Afrika’da ortaya çıkan 501.V2 varyantına karşı da etkili olduğu belirtiliyor. Denemeler sırasında aşının bu türe karşı yüzde 57 oranında etkili olduğu görüldü. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, son faz denemelerinde aşının ABD’deki etkinlik oranı yüzde 72, Latin Amerika’da ise yüzde 66 çıktı.

Şirketin açıkladığı bu oranlar, BioNTech/Pfizer ve Moderna’nın açıkladığı oranların gerisinde. Bu şirketler yüzde 95 civarında etkinlik oranı açıklamıştı. Ancak uzmanlar, bu sonuçların doğrudan kıyaslanamayacağını çünkü denemelere hafif vakaların dahil edilmediğini söyledi.

İngiltere daha önce Janssen’in aşısından 30 milyon doz sipariş etmişti.

ŞİRKETİN HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Açıklamadan sonra ABD merkezli Jonhnson and Johnson’ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti. Jonhnson and Johnson ise açıklanan sonuçlar ışığında Şubat başında ABD’de aşının acil kullanımı için onay başvurusunu yapacağını duyurdu.

Şirketin baş bilim danışmanı, Mart’ta onay almayı beklediklerini, bu süre içinde aşıların sevkiyata hazır olacağını söyledi.

Johnson and Johnson ilk aşamada ne kadar aşının hazır olacağı konusunda bilgi vermedi ancak yılın ilk yarısında ABD’ye 100 milyon doz verileceğini teyit etti.

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