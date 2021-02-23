Johnson: Bütün yasakların kaldırılması konusunda umutluyum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke genelindeki corona virüsü yasaklarının 21 Haziran’a kadar kaldırılacağını umut ettiğini söyledi.

Johnson, “Benim umudum var fakat elbette hiçbir şey için garanti veremeyiz. Bu yasakların biteceği konusunda iyimserim” dedi.

Corona virüsü aşısı olanlara aşı sertifikası verilip verilmeyeceğine dair bir soruya yanıt veren Johnson, “Bu çok derin ve karmaşık bir konu ve bu konuda çalışmamız gerek. Hükümetin bu konuda nasıl bir rolü olacağına dair etik konular da var” dedi.

Johnson, kıdemli bakanlarından Michael Gove’un bu konuyu bizzat ele aldığını söyledi. İngiltere Başbakanı, aşı pasaportunun uluslararası standartlarda kabul edilecek şekilde yapılacağını söyledi.