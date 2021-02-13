Johnson karantinadan çıkış için tarih verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni Novavax aşısının üretileceği biyoteknoloji fabrikasına yaptığı bir ziyaret sırasında, Covid-19 nedeniyle ülke genelinde uygulanan karantinaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ulusal karantinadan çıkış için belirlediği yol haritası konusunda “iyimser” olduğunu belirten Johnson, “İyimserim, bunu saklamayacağım ama dikkatli olmalıyız” dedi. Johnson ayrıca, karantinadan çıkış planlarının 22 Şubat’ta duyurulacağını bildirdi.

OKULLARIN AÇILIŞI

Johnson, yol haritasındaki ilk önceliğinin 8 Mart’ta İngiltere’deki okulları yeniden açmak olduğunu vurgulayarak, sonrasında diğer sektörlerin bu çözülmeyi takip edeceğini söyledi. Johnson, “Çocuklarımızın eğitimi bizim bir numaralı önceliğimiz, daha sonra perakende satış mağazalarını ve zamanı geldiğinde de ağırlama merkezlerini açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Johnson, 22 Şubat’ta duyuracağı yol haritasına ilişkin olarak, “Elimden geldiğince her ayrıntıyı paylaşmaya çalışacağım ancak corona virüsüne karşı her zaman dikkatli olmamız gerektiğini hatırlayacağız” sözlerini kaydetti. Johnson, ülke genelinde corona virüsü enfeksiyon oranlarının düşerken, genel sayıların çok yüksek kaldığını söyleyerek, enfeksiyon oranındaki düşüşte karantinanın yanı sıra aşıların etkinliğinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi. İHA

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