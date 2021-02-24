Johnson&Johnson’ın aşısında tek doz yeterli çıktı

Dünya çapında 2.4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı aşı geliştiren Johnson & Johnson’ın aşısının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından paylaşılan verilere göre Johnson & Johnson’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının tek bir dozunu kullanmak güvenli ve etkili. Yetkililer aşının acil durum kullanım onayı için yeşil ışık yaktıklarını duyurdu.

3 KİŞİDE CİDDİ YAN ETKİ

FDA’nın verilerine göre 5 Şubat’a kadar J&J’ın corona virüsü araştırmasında plasebo olanlardan 7 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğü belirtilirken gerçek aşı olan grupta Covid-19’a bağlı ölüm gerçekleşmediği belirtildi.

Öte yandan J&J’ın aşısını olan 3 kişide ciddi yan etki görüldüğü kayıtlara geçti.

DETAYLAR CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK

FDA’nın bağımsız denetçilerle yaptığı incelemelerin geri kalan detayları cuma günü belli olacak.

Geçen ay şirket, dünya çapında 44.000’den fazla insanın katıldığı incelemeler sonucunda hastalığın bulaşma oranını düşürmede yüzde 66 etkili olduğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü kıyafet seçiyor: Polyesterde 72 saat, pamuklu kumaşta 24 saat canlı kalıyor