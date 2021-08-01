K-pop yıldızı Kris Wu tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı

Koreli erkek grubu EXO'nun 30 yaşındaki eski üyesi Kris Wu, tecavüz şüphesiyle Pekin polisi tarafından gözaltına alındı. Wu suçlamayı reddetti.

SOZCU.COM.TR

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Polisten yapılan açıklamada, Wu’nun internette bildirilen bilgiler kapsamında tecavüz şüphesiyle suçlu olarak gözaltına alındığı ve genç kadınları tekrar tekrar cinsel ilişkiye girmeye teşvik ettiği söylendi. Polis, olayla ilgili başka ayrıntı vermedi.

Haber, cumartesi gecesi sosyal medya sitesi Weibo’da en çok aranan konu olarak trend oldu ve bazı çevrimiçi kullanıcılar Wu’nun hesabına yorum yaparak ona “Çin’den defol!” yazdı. Polisin açıklamasına göre Wu, Kanada vatandaşı.

Wu, K-pop grubu EXO’nun bir üyesi olarak ün kazandı ve 2014’te şarkıcı, oyuncu ve model olarak öne çıktı.

Çin Komünist Partisi’nin resmi gazetesi People’s Daily, internetteki kısa bir görüş yazısında davaya ağırlık vererek şunları söyledi: “Yabancı uyruklu olmak koruyucu bir tılsım değildir.”

Aralarında Porsche ve Louis Vuitton’un da bulunduğu en az 10 marka, Wu ile olan anlaşmalarını feshetti. Wu, genç kadınla 5 Aralık 2020’de tanıştığını belirterek konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Onu içmeye zorlamadım ve anlattığı bu tip ayrıntılar yaşanmadı. Sessizliğimin bu söylentileri teşvik etmesini beklemiyordum ve buna dayanamadım! O gün orada tanıklık edebilecek bir sürü insan vardı.”

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