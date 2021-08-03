Kabil’de bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi’nin evinin yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, saldırının hedefindeki Mohammadi'nin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgenin yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin hedef alındığı ifade edilirken, patlama sonrası bölgede silah sesleri duyulduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Afganistan basınında yer alan haberlerde, patlama sonrası silahlı 2 kişinin Mohammadi'nin evine girdiği aktarılırken, saldırganların Afgan güvenlik güçleriyle çatıştığı belirtildi. Mohammadi'nin saldırı sırasında evde bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.