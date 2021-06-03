Kabil’de minibüse bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yerel saatle 13.45’te sivillerin bulunduğu minibüs infilak etti. Polis Sözcüsü Ferdaus Faramarz, minibüse daha önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu meydana gelen saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ÇEKİLMEDEN SONRA ARTTI

Kabil’de Salı gecesi gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 sivil yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan Afganistan’da ABD başta olmak üzere yabancı güçlerin ülkeden çekileceğini açıklamasının ardından şiddet olayları giderek arttı. ABD’nin geri çekilme sürecinin 1 Mayıs’ta resmi olarak başlamasıyla Taliban, ilçe merkezlerine, askeri üslere ve kontrol noktalarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, son haftalarda on binlerce Afgan da yerinden edildi.