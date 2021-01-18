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Kabileler arasında çatışma: 47 ölü

Sudan’ın Güney Darfur eyaletinde kabileler arasında çıkan çatışmada 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güncellenme: 17:17, 18/01/2021
Haberler Dünya
Kabileler arasında çatışma: 47 ölü

Sudan'nın Batı Darfur eyaletinde onlarca kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının ardından bugün de Güney Darfur eyaletinde olaylar patlak verdi.

Rizeigat kabilesinin Fallata kabilesinin yaşadığı Saadoun köyüne saldırı düzenlediğini belirtildi. Çıkan olaylarda bir çok evin yandığı ve az 47 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde Pazar ve Pazartesi günleri yaşanan 2 kabile arasındaki çatışmalarda en az 83 kişi ölmüştü. Sudan'da Nisan 2019'da Ömer el-Beşir yönetimi devrilmiş, Ağustos 2019'da askeri-sivil bir ortak yönetim başlatılmıştı. İHA

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