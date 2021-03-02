Kadın kıyafetleriyle iz bırakıyordu… Seri katil hücresinde ölü bulundu

Ülkede ‘I-5 Strangler’ olarak bilinen seri katil, ölüm cezasından kurtulmak için savcılarla anlaşma yaparak bütün suçlarını kabul etmişti.

California eyalet hapishanesinde yatmakta olan 82 yaşındaki Roger Reece Kibbe hakkında ömür boyu hapis kararı çıkmıştı.

KIYAFETLERLE İZ BIRAKIYORDU



Kibbe’nin yirmi yılda en az yedi kadını öldürdüğünün belirlendiği, bunlardan birinin otoyolda arabası bozulan bir kadın olduğu açıklandı.

Seri katil öldürdüğü kadınların kıyafetlerinde annesine ait makasla kesimler yaparak dedektiflere iz bırakıyordu.