Kadınlara saldırgan mutasyon uyarısı: Hamileliği erteleyin

Corona virüsü salgınının en ağır şekilde vurduğu ülkelerden Brezilya’dan mutasyonlara ilişkin kritik bir uyarı geldi. Ülkede ilk kez Manaus kentinde ortaya çıkan ve baskın hale gelen P1 varyantı, kısa sürede ölü sayılarını katlayarak artırdı. Brezilya’da ölü sayısı 350 binin üzerine çıkarken, ülke bu alanda yalnızca ABD’nin gerisinde.

Guardian’ın haberine göre Brezilya Sağlık Bakanlığı, salgın sürecinde kadınlara yönelik önemli bir konuya dikkat çekti. Bakanlık yetkilisi Raphael Parente, P1 mutasyonunun önceki varyantlara kıyasla hamile kadınları daha fazla etkilediğini söyledi. Parante, “Eğer mümkünse hamileliği daha iyi bir zamana erteleyin. Klinik çalışmalar gösteriyor ki, yeni mutasyon hamile kadınlara karşı daha agresif ilerliyor” dedi.

YOĞUN BAKIMLARIN YARISI 40 YAŞ ALTI



Brezilya mutasyonu salgının ilk dönemlerine göre genç nüfusu hedef alıyor. Mart ayında elde edilen hastane verilerine göre, yoğun bakımlarda tedavi gören hastaların yarıdan fazlası 40 yaş ve altındaki kişilerden oluşuyor. Ülkede aşılama kampanyası tek çıkış yolu olarak gösterilse de, teslimatlarda yaşanan gecikmeler belirlenen hedeflere ulaşmayı engelledi.

İNGİLTERE HAMİLELERİ AŞILAYACAK

Aşılama kampanyasında hızla ilerleyen ülkelerden İngiltere, hamile kadınları öncelik listesine almaya hazırlanıyor. Yetkililer, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) ABD’de 90 bin hamile kadının aşılandığı ve herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşılmadığı yönündeki çalışmasına dikkat çekti.

New York Times’ın haberine göre İngiltere’de hamile, yakın zamanda doğum yapan ve emzirme dönemindeki kadınlara aşılama yapılması öneriliyor. Söz konusu kişiler için Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısının öncelikli olarak tavsiye edildiği, bu aşılarla ilgili daha fazla veri bulunduğu belirtildi.