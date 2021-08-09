Kaliforniya tarihinin en büyük 2. yangını

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçerken, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin en büyük ikinci yangınına teslim Eyaletin kuzeybatısını etkileyen “Dixie” yangını halen kontrol altına alınamadı. California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

“Dixie” yangını sebebiyle 800’den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180’den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.