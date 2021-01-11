Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kamala Harris kapak oldu, büyük tepkiler yükseldi

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kapağına taşırken, ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris'in ten rengiyle oynaması tepkilere yol açtı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:26, 11/01/2021
Haberler Dünya
Kamala Harris kapak oldu, büyük tepkiler yükseldi

Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş  Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.

ABD’de bir ilki başaran Kamala Harris’in fotoğraflarının oynanması tepki çekti.

Derginin Harris’in ten rengiyle oynaması ırkçılık tartışmalarını gündeme getirdi. Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, “Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması kabul edilemez” denildi.

Kamala Harris’in ikonikleşmiş tarzı dergide yer aldı.

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Post’a yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.

ABD Kadın Moda New York sosyal medya Şubat ayı