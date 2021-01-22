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Kamala Harris’in eşinden anlamlı mesaj: Onur duyuyorum

ABD'de ilk kadın Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff, kendisi için açılan Twitter hesabından anlamlı ve ilginç bir mesaj paylaştı. Emhoff, "Bir Amerikan Başkanı veya Başkan Yardımcısı'nın ilk erkek eşi olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Güncellenme: 15:37, 22/01/2021
Haberler Dünya
Kamala Harris’in eşinden anlamlı mesaj: Onur duyuyorum

ABD tarihindeki ilk “İkinci Beyefendi” olarak klişeleri kırmaya hazırlanan Douglas Emhoff, Twitter’da taşıdığı unvana atfedilen İkinci Beyefendi hesabından anlamlı ve ilginç bir mesaj paylaştı.

Emhoff, “Bir Amerikan Başkanı veya Başkan Yardımcısı’nın ilk erkek eşi olmaktan onur duyuyorum. Ancak nesillerdir kadınların benden önce bu rolde çoğu zaman çok fazla takdir veya kabul görmeden görev yaptığını her zaman hatırlayacağım. Onların ilerleme miraslarının üzerine İkinci Beyefendi olarak inşa edeceğim” ifadelerini kullandı. (İHA)

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