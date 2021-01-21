Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kamala Harris’in Hindistan’daki köyünde kutlama

ABD'de Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Kamala Harris'in anne tarafından Hindistan'daki köyünde kutlama yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:27, 21/01/2021
Haberler Dünya
Kamala Harris’in Hindistan’daki köyünde kutlama

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris dün başkent Washignton DC’de yemin ederek görevlerine başlamıştı.

ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçen Harris’in anne tarafından Hindistan’daki köyünde kutlama düzenlendi.

Foto: İHA

Tamil Nadu eyaletine bağlı Thulasendrapuram köyü sakinleri, Harris’in yemin ettiği anları televizyonda canlı olarak takip ederek başarısını dualar ve havai fişekler eşliğinde kutladı. Harris’in fotoğraflarını taşıyan halk, “Yaşasın Kamala Harris” şeklinde slogan da attı.

Foto: İHA

Harris’in anne tarafından dedesinin, Thulasendrapuram köyünde doğduğu biliniyor. Harris'in hayatını kaybeden annesi Shyamala Gopalan Harris’in Hindistan'da doğduğu, okumak için ABD'ye taşınıp burada Donald Harris ile tanışarak evlendiği biliniyor. (İHA)

İlginizi ÇekebilirÜnlü isimlerden Biden ve Harris'e tebrik yağmuru: Yeniden Birleşik DevletlerÜnlü isimlerden Biden ve Harris'e tebrik yağmuru: Yeniden Birleşik Devletlerİlginizi ÇekebilirKamala Harris kapak oldu, büyük tepki yükseldiKamala Harris kapak oldu, büyük tepki yükseldi

 