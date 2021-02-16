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Kamala Harris’in yeğenine, “Teyzeni daha fazla kullanma” uyarısı

ABD'nin ilk Afro-Amerikan ve kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçen Kamala Harris, sosyal medya fenomeni yeğeni Meena Harris yüzünden zor günler geçiriyor. Harris'in 36 yaşındaki yeğeni başkan yardımcısının ismini ve fiziksel özelliklerini andıran karakterlerle kitap çıkarmış ve giyim markası yaratmıştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:54, 16/02/2021
Haberler Dünya
Kamala Harris’in yeğenine, “Teyzeni daha fazla kullanma” uyarısı

2020 yılının Kası ayında yapılan seçimle zaferini ilan eden ve Ocak ayında resmen görevine başlayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki yeğeni Meena Harris yüzünden zor duruma düştü.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve ailesini, görevini kişisel çıkar elde etmekle suçlayan Harris’in girişimci ve yazar olan yeğeni Washington’da büyük bir gerilim yarattı.

Meena Harris’in teyzesi Kamala Harris’in ismini kullanarak ve fiziksel özelliklerine benzeyen bir karakter ile hem bir çocuk kitabı yazması hem de bir giysi markası kurarak üzerine, “Kamala teyzecim başkan yardımcısı oldu” gibi ifadelerin yer aldığı kıyafetler üretmesi yeni bir etik tartışmasını da beraberinde getirdi.

“Sosyal medya fenomeni” olan Meena Harris’e uyarıda bulunulmasına rağmen halen teyzesinin ismini kullanması tepki çekti.

Kamala ve Maya’nın Büyük Fikri isimli bir çocuk kitabı yazan ve annesiyle teyzesini kullanan Meena Harris’in kurduğu Phenomenal Woman isimli şirket, Harris’e benzeyen karakter ve sloganlarla büyük gelir elde etmişti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Los Angeles Times’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, “2020 seçimini kazandıktan sonra geçiş yönetiminin etik avukatları Meena Harris’e uyarıda bulundu. Ürünlerin stoğu bitene kadar satışlara devam etmesine izin verildi. Fakat buna rağmen Harris’in teyzesinin başarısı ile ilgili bir video hazırladığı ve Beats by Dre isimli kulaklık markasıyla iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Hazırlanan reklam kampanyasında Harris’in başarılarının yanı sıra, “İlk fakat son değil” sloganının kullanıldığı belirtildi.

Meena Harris, annesi ve teyzesinden esinlendiği bir çocuk kitabı piyasaya sürmüştü.

Harris’in eski danışmanlarından biri de, eskiden Trump’ın bu sebeple eleştirildiğini söyleyerek Kamala Harris’i eleştirdi. Artık Harris ile çalışmayan danışmanı Los Angeles Times’a, “Trump ile yaptığı usulsüzlükler sebebiyle mücadele ettik. Bundan daha şeffaf olmalıyız” dedi.

Yayınlanma Tarihi:15:49,