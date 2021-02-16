Kamala Harris’in yeğenine, “Teyzeni daha fazla kullanma” uyarısı

2020 yılının Kası ayında yapılan seçimle zaferini ilan eden ve Ocak ayında resmen görevine başlayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki yeğeni Meena Harris yüzünden zor duruma düştü.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve ailesini, görevini kişisel çıkar elde etmekle suçlayan Harris’in girişimci ve yazar olan yeğeni Washington’da büyük bir gerilim yarattı.

Meena Harris’in teyzesi Kamala Harris’in ismini kullanarak ve fiziksel özelliklerine benzeyen bir karakter ile hem bir çocuk kitabı yazması hem de bir giysi markası kurarak üzerine, “Kamala teyzecim başkan yardımcısı oldu” gibi ifadelerin yer aldığı kıyafetler üretmesi yeni bir etik tartışmasını da beraberinde getirdi.

Kamala ve Maya’nın Büyük Fikri isimli bir çocuk kitabı yazan ve annesiyle teyzesini kullanan Meena Harris’in kurduğu Phenomenal Woman isimli şirket, Harris’e benzeyen karakter ve sloganlarla büyük gelir elde etmişti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Los Angeles Times’a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, “2020 seçimini kazandıktan sonra geçiş yönetiminin etik avukatları Meena Harris’e uyarıda bulundu. Ürünlerin stoğu bitene kadar satışlara devam etmesine izin verildi. Fakat buna rağmen Harris’in teyzesinin başarısı ile ilgili bir video hazırladığı ve Beats by Dre isimli kulaklık markasıyla iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Hazırlanan reklam kampanyasında Harris’in başarılarının yanı sıra, “İlk fakat son değil” sloganının kullanıldığı belirtildi.

Harris’in eski danışmanlarından biri de, eskiden Trump’ın bu sebeple eleştirildiğini söyleyerek Kamala Harris’i eleştirdi. Artık Harris ile çalışmayan danışmanı Los Angeles Times’a, “Trump ile yaptığı usulsüzlükler sebebiyle mücadele ettik. Bundan daha şeffaf olmalıyız” dedi.