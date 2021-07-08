Kamera önünde savaş paniği: Başbakanın konuşması yarıda kaldı

Rusya ile Batı dünyası arasındaki gerilim tırmanırken bugün dikkat çekici bir olay Litvanya’da yaşandı… Litvanya’daki Siauliai Hava Üssü’ne gelen ve temaslarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile yaptığı bastın toplantısı uluslararası basının gündemine oturdu.

Canlı yayınlanan basın toplantısı sırasında söz sırası henüz Sanchez’e gelmemişken NATO görevi kapsamında alanda bir hareketlilik oldu. Rus savaş uçaklarının Baltık’ta havalandığının haberi geldikten kısa bir süre sonra askerler ve pilotlar başbakan ve cumhurbaşkanının arkasındaki uçağı harekete geçirdi.

Basın toplantısı yarım kalırken, Rus uçağının önceden haber vermeden bir uçuş gerçekleştirdiği ve bu sebeple takip için uçağın havalandığı belirtildi. Uçağın havalanmasından sonra basına açıklama yapan Sanchez, özel görev için bölgede bulunan İspanyol uçakları ve pilotları ile ilgili “Pilotlara sıkı çalışmaları ve Litvanya’nın toprak bütünlüğünü korudukları için teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

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