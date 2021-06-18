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Kanada, ABD ile seyahat kısıtlamalarını 21 Temmuz’a kadar uzattı

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, ABD ile seyahat kısıtlamalarının 21 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Güncellenme: 21:35, 18/06/2021
HaberlerDünya
Kanada, ABD ile seyahat kısıtlamalarını 21 Temmuz’a kadar uzattı

Kanada corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ilk olarak Mart 2020'de uygulamaya başladığı ABD'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını bir kez daha uzattı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, ABD ile seyahat kısıtlamaları da dahil zorunlu olmayan tüm uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamaların 21 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce de söylediğimiz gibi, Kanada hükümeti, virüse karşı tamamen aşılanan Kanadalılar ve şu anda Kanada’ya girişine izin verilen diğer kişiler için önlemler planlıyor” dedi. Kanadalı Bakan, 21 Haziran Pazartesi günü konu hakkında daha fazla ayrıntı verileceğini belirtti.

Kanada'da seyahat kısıtlamaları, Mart 2020’den bu yana 30 günlük artışlarla uzatılmaya devam ediyor.

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