Kanada, Temmuz’a kadar 14 milyon 500 bin kişiyi aşılayacak

Corona virüsü karşı aşılama çalışmaları tüm dünyada hızla devam ediyor. Kanada, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların neticesinde birkaç ay sonrasını da kapsayan bir aşılama çizelgesi yayınladı.

Yayınlanan çizelgede, ülke genelinde Haziran ayı sonuna kadar en az 14 milyon 500 bin kişiye Pfizer-BioNtech ve Moderna Covid-19 aşılarını uygulanması ve nüfusun yüzde 38 ile yüzde 64 ‘ünün aşılanmasını planlanıyor.

23 MİLYON DOZ AŞI TESLİM ALINACAK

Hükümet, aşılama için şimdilik 2 ayrı firma ile çalıştığını belirtti. Health Canada tarafından incelenen AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax Covid-19 aşı adaylarının onaylanması halinde ise aşılamada hedeflenenden çok daha fazla kişinin aşılanabileceği ve bu sayının yaklaşık 24 milyon 500 bine ulaşabileceği aktarıldı.

Kanada'ya, Pfizer ve Moderna'dan yapılan aşı teslimatlarının önümüzdeki haftalarda artarak devam etmesi beklenirken hükümet, 2 ilaç şirketinden toplamda 23 milyon doz aşı teslim almayı planlıyor.

Kanada’da, beklenen aşı teslimatındaki artışın, Nisan ayında haftalık uygulanan aşı dozlarında artışa neden olması beklenirken, Mart ayı sonuna kadar Kanada nüfusun yüzde 8’ini oluşturan 3 milyon vatandaşın aşılanması planlanıyor.

Önümüzdeki hafta Kanada’ya, Pfizer'den 475 bin, Moderna'dan ise 168 bin aşı dozu gelecek. Mart ayında ise Pfizer’ın Kanada'ya yaklaşık 2 milyon 200 bin doz, Moderna’nın ise yaklaşık 1 milyon 300 bin doz aşı göndermesi bekleniyor. (İHA)

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