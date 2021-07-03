Kanada’da kiliselerin ateşe verilmesine Trudeau’dan tepki: Kabul edilemez

Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili halkına ait yüzlerce mezar ve kemik kalıntıların tespit edilmesi, ülkede protestolara yol açarken, Katolik kiliselerinde art arda yangınlar çıktı. Kanada polisi, yangınların yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydederken, kiliselerin ateşe verilmesine Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan tepki geldi.

Ottawa'daki bir aşı merkezini ziyaret eden Başbakan Trudeau gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde vandalizm ve kundakçılık eylemlerinin görülmesi yanlış ve kabul edilemez” dedi.

Söz konusu durumu kınadığını vurgulayan Trudeau, bunun yatılı okullarda yaşanan olayların çözümü olmadığını ifade etti. İsimsiz yüzlerce mezar bulunmasının ve Katolik kiliselerinin yakılmasının ardından vatandaşlara teselli olabilecek alanlara zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Trudeau, birçok insanın hissettiği öfkeyi anladığını, ancak kiliseleri ateşe vermenin doğru bir davranış olmadığını kaydetti.