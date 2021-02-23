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Kanada’da soykırım önergesini onayladı

Kanada'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlayan yasa onaylandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:03, 23/02/2021
HaberlerDünya
Kanada’da soykırım önergesini onayladı

Kanada’da milletvekilleri, muhalefetteki Muhafazakar Parti tarafından Çin’in Şincan’daki Müslüman Uygurlara karşı uygulamalarını soykırım olarak tanımak için sunulan bağlayıcı olmayan önergeyi onayladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Marc Garneau, oylamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada “Keyfi gözaltı, siyasi yeniden eğitim, zorla çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma gibi Sincan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin korkunç raporlardan derinden rahatsız olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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