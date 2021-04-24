Kanda pıhtılaşmaya yol açan Johnson & Johnson aşısı için CDC’den devam kararı

ABD'de Johnson & Johnson’ın corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının kullanımı kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi ile 13 Nisan'da durdurulmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi, ülkede aşının kullanımına devam edilip edilmeyeceğini kararlaştırmak üzere toplandı. Komite tarafından yapılan oylamada Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşısının kullanımına 4'e karşı 10 oy ile devam kararı alındı.

Komite üyeleri aşının faydalarının, aşıyla bağlantılı kan pıhtılaşmasına ilişkin risklerden daha fazla olduğunu kaydederek, ülkede kullanımına devam edilmesini tavsiye etti.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 66



Johnson & Johnson aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir uyarı ekleneceği belirtilerek, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) acil kullanım yetkisi kapsamında 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımının tavsiye edildiği ifade edildi.

Johnson & Johnson, ABD'de onaylanan ilk tek dozluk Covid-19 aşısı olurken, genel etkinlik oranı yüzde 66 olarak açıklanmıştı.

15 MİLYON AŞI ÇÖPE GİTTİ

Oxford-AstraZeneca aşısı gibi kan pıhtılaşması sorunuyla gündeme gelen Johnson & Johnson aşısı, üretim sürecindeki skandallarla da konuşuluyor. Baltimore'de bulunan Emergent BioSolutions tarafından corona virüsü aşıları için bileşenlerin üretildiği fabrikada, milyonlarca doz aşı kalite kontrol testini geçememişti.

Tesiste hem AstraZeneca hem de Johnson & Johnson aşıları için üretim yapılırken, tek dozluk Johnson & Johnson aşılarının bileşenleri karıştırıldı. Bu nedenle Johnson & Johnson aşıları kullanılamaz hale gelirken, bu durumdan 15 milyon doz aşının etkilendiği ve çöpe gittiği öğrenildi.

YIL SONU HEDEFİ 1 MİLYAR DOZ

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, yaşanan sıkıntıya rağmen Mayıs ayının sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretme hedefinin tutturulacağı belirtildi. Şirketin 2021 yılı sonuna kadar üretmeyi planladığı doz miktarı ise 1 milyar doz olarak duyuruldu.

İlginizi Çekebilir Johnson&Johnson'ın aşısında korkutan yan etki: Dört gün sonra her yerini sardı