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Kanlı Kongre baskınına katılan Keller’a 4 suçlama daha

ABD'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle yargı önüne çıkacak olan eski olimpik yüzücü Klete Keller'ın 4 suçtan daha yargılanacağı öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:55, 12/02/2021
Haberler Dünya
Kanlı Kongre baskınına katılan Keller’a 4 suçlama daha

Amerikan medyasında yer alan habere göre, eski Olimpik yüzücü Klete Keller’ın, büyük jürinin ek 4 suçlama daha belirtmesinin ardından 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 7 suçlamayla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

38 yaşındaki Keller, birkaç kişinin kendisini tespit etmesi ve FBI ile temasa geçmesinden sonra geçen ay gözaltına alınmıştı. Orijinal suç duyurusu 3 madde içerirken yüzücünün Çarşamba günü yayımlanan bir iddianamede sivil kargaşa, resmi işlemlerin engellenmesi gibi maddeler içeren 4 yeni maddeyle suçlandığı ifade edildi.

Keller’ın yeni suçlamalardan hüküm giymesi halinde yaklaşık 30 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

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