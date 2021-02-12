Kanlı Kongre baskınına katılan Keller’a 4 suçlama daha

Amerikan medyasında yer alan habere göre, eski Olimpik yüzücü Klete Keller’ın, büyük jürinin ek 4 suçlama daha belirtmesinin ardından 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 7 suçlamayla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

38 yaşındaki Keller, birkaç kişinin kendisini tespit etmesi ve FBI ile temasa geçmesinden sonra geçen ay gözaltına alınmıştı. Orijinal suç duyurusu 3 madde içerirken yüzücünün Çarşamba günü yayımlanan bir iddianamede sivil kargaşa, resmi işlemlerin engellenmesi gibi maddeler içeren 4 yeni maddeyle suçlandığı ifade edildi.

Keller’ın yeni suçlamalardan hüküm giymesi halinde yaklaşık 30 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.