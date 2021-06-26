Kanye West ABD’li perakende devi Walmart’a savaş açtı: Taklit ayakkabı davası

Reality şov yıldızı Kim Kardashian’la boşanma süreciyle gündemde olan ABD’li rapçi Kanye West, bu kez kendi kurduğu ayakkabı markası Yeezy ile konuşuluyor.

Sıra dışı tasarımlarıyla dünya çapında ilgi toplayan West, ABD’li perakende devi Walmart’la anlaşmazlık içinde. West’in markası Yeezy ‘Foam Runner’ isimli bir model çıkarırken, söz konusu ayakkabının neredeyse birebir aynısı Walmart tarafından imitasyon olarak satışa sunuldu.

Durumun fark edilmesi üzerine Yeezy yetkilileri, orijinal ayakkabının üçte biri fiyatına satılan ürünlerin hem internet sitesinden hem de mağazalardan kaldırılmasını istedi. Bu talep karşılık bulmazken, Kanye West Walmart’ın kendisinin ismini kullanıp kâr elde ettiğini öne sürerek dava açtı.

Yeezy’nin milyarlarca dolarlık marka değeri olduğunu savunan West, Walmart’ın hamlesinin markaya yüzlerce milyon dolar zarar verdiğini öne sürdü. Los Angeles’ta açılan davanın sonucu ABD kamuoyunda merakla bekleniyor.