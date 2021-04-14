Nisan ayını gelmesine rağmen kara kış, Polonya ve Çekya’yı esir aldı. Polonya’da özellikle ülkenin güney kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşanırken, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Dağlık bölgelerde kar seviyesinin 160 santimetreye çıktığını bildiren Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), güneyde yer alan Silezya, Aşağı Silezya, Küçük Polonya ve Alt Karpatya bölgeleri için turuncu alarm verdi. Ülkenin geri kalan kısımlarında ise karla karışık yağmur ve dondurucu soğuklar hakim oldu.

ÇEKYA’DA 25 YILIN ARDINDAN NİSAN’DA KAR YAĞDI

Kara kış, Polonya’nın güney batısındaki komşusu Çekya’da da hayatı olumsuz etkiliyor. Çekya’nın özellikle kuzey kesimlerinde 25 santimetre kar yağışı yaşanırken, kar kalınlığının bu bölgelerde gece saatlerinde 75 santimetreye çıkması bekleniyor.

Çekya'da en son 25 yıl önce Nisan ayında bu tarz kar yağışı yaşandığı belirtilirken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği bildirildi. Kar yağışına kuvvetli rüzgarın da eşlik ettiği Çekya’da hava koşullarının ancak hafta sonu düzelmesi bekleniyor.