Karadeniz’de gergin bekleyiş: 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından başlayan gerilim tırmanıyor…

Bugün Ukrayna ve ABD önderliğinde 30’dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz’de bir askeri tatbikat gerçekleştirilecek. Rusya’nın “iptal edin” çağrılarına rağmen “Sea Breeze 2021” (Deniz Esintisi 2021) isimli askeri tatbikat bugün başlıyor.

İki hafta sürecek ve NATO ile birlikte diğer ülkelerden yaklaşık 5.000 askerin yer alacağı tatbikatta 30 savaş gemisi ve 40 savaş uçağı da yer alacak. ABD’ye ait USS Ross isimli destroyer de Karadeniz’deki tatbikatta yer alacak.

Ukrayna, tatbikatın esas amacının çokuluslu barış koruma gücünün ortak iş birliğinde ve güvenlik operasyonunda deneyim kazanmak olduğunu açıkladı.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA NE OLMUŞTU?

Rusya, Kırım’ı ilhak etmiş ve uluslararası arenada büyük tepki çekmişti. Rusya, Kırım’ı 2014'te ilhak etse de uluslararası kamuoyu tarafından bu bölge Ukrayna'nın bir parçası olarak tanınmaya devam ediyor.

2014’ten beri gerilen ilişkiler bu yıl kopma noktasına gelmişti. Rusya, Ukrayna sınırına asker ve sığınak yığmıştı fakat daha sonra taraflar geri adım atmıştı. Rusya’nın askerleri ve mühimmatları bölgede halen bulunuyor.

RUSYA’DAN TEHDİT GİBİ MESAJ

Öte yandan Rus haber ajansı TASS bugün Moskova’dan bir haber servis etti. Haberde, Rusya’nın Plesetsk kozmodromundan geliştirilen yeni kıtalararası balistik füzelerin başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Deneme atışı ile ilgili açıklama yapan bazı kaynaklar füze atışının Haziran ayının ortasında gerçekleştiğini söyledi.