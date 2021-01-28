Karantinanın sona erdiği Ukrayna’da protestolar sürüyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümet tarafından corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan karantina kararının 24 Ocak'ta sona ermesine rağmen karantina karşıtları ile küçük şirketler için yazar kasa kullanımı zorunluluğunu getiren yasa tasarısına karşı çıkanlar, geçtiğimiz sene 1 Aralık'ta başlattıkları protestolarına devam ediyor.

Neredeyse 2 aydır devam eden protestolarda göstericiler, zaman zaman Ukrayna Meclisi binası önünde toplanırken, zaman zaman da şehrin merkezindeki Meydan Bölgesi'ni tercih ediyor.

Ukrayna'da protestolar sırasında etkisini gösteren kötü hava koşulları ise göstericilere engel olmadı. Kötü hava koşullarına rağmen göstericiler, bir araya gelerek yazar kasa kullanımını protesto etmek için tekrardan Meydan Bölgesi’nde toplandı. Meydan'da toplanan halka ise bedava gıda dağıtıldı.

“KARANTİNA VE YASAYA KARŞIYIZ”

Geçtiğimiz günlerde protestolara katılan ve ismini vermek istemeyen bir şahıs, “Karantina sınırlamalarının yanı sıra, yazar kasaya ilişkin kanun teklifine de karşıyız. Bir sürü sorun varken karantina ve yazar kasa ile uğraşmalarına tamamen karşıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek adına, özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Öte yandan 8 Ocak'ta başlayan karantina uygulaması ise, 24 Ocak tarihi itibariyle sona ermiş ve tüm işletmelere özgürce kısıtlama olmadan çalışma hakkı tekrar doğmuştu. Fakat ülkede karantinanın bitmesine rağmen protestolar devam ediyor. (İHA)

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