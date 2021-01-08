Kardak’ta Yunan balıkçılar, Türk savaş gemisini görünce kaçtı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na bu gece yarısı 14 Yunan balıkçı teknesi ile birlikte gelmeye çalışan iki Yunanistan sahil güvenlik botuna bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik botları engel oldu.

KARDAK'A YÖNELİNCE GERGİNLİĞİ BİRDEN ARTTIRDILAR

İstanköy, Kilimli ve Leros adalarından farklı yönlerden gelerek Kardak Kayalıkları'na gitmeye çalışan Yunan balıkçılara sahil güvenlik önce anons ederek ardından yollarını keserek engel oldu. Balıkçıların ısrarlı davranması üzerine gergin anlar yaşandı. Bölgede Yunanlı balıkçılara engel olan 6 Türk sahil güvenlik botuna Aksaz ve Kuşadası'ndan gelen savaş gemileri ile Sahil Muhafaza Botu da eşlik etti.

VOLKAN'I KARDAK ÖNLERİNDE GÖRÜNCE BALIKÇILARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Volkan isimli savaş fırkateyninin hızla Kardak kayalıklarına gelerek dev Türk barağı açmasının ardından Yunan balıkçılarının yanında bulunan sahil güvenlik botu, balıkçıları bırakıp hızla Kilimli Adası'na doğru gitti. Türk botları ve savaş gemilerinin Yunan balıkçıları ve sahil güvenlik botlarını Kardak Kayalıkları'na 2,5 milden daha fazla yaklaştırmadıkları görüldü.Türk sahil güvenlik botları ile Yunan botlarının zaman zaman 10 metre kadar birbirlerine yaklaştıkları ve Kardak Kayalıkları'na gidemeyen sekiz Yunan balıkçının geldikleri adalara geri döndükleri görüldü.

Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik öğle saatlerine kadar sürdü. Bölgede halen 6 Türk sahil güvenlik botu ile 6 Yunan balıkçı ve 2 Yunan sahil güvenlik botu bekleyişlerini sürdürüyor.