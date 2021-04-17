Kargo merkezi saldırganının kimliği ortaya çıktı: 8 kişiyi öldüren eski çalışanmış

ABD'nin Indianapolis kentinde kargo ve lojistik şirketi FedEx'e ait bir tesise düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, birkaç kişi ise yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, saldırganın otomatik silahla ateş açtığını ve saldırının ardından intihar ettiğini kaydetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, FedEx saldırganının kimliğinin belirlendiği duyuruldu. Indianapolis Polisi Cezai Soruşturma Komiser Yardımcısı Craig McCartt, FedEx tesisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 19 yaşındaki Brandon Hole olduğunu açıkladı.

VARDİYA DEĞİŞİMİ YAPILIYORDU



McCartt, “FedEx yetkilileri, Hole’un şirketin eski bir çalışanı olduğunu ve en son 2020’de çalıştığını doğruladı. Saldırganın kimliğimi kısa bir süre önce tespit ettik, şu an saldırının nedenini bulmak için çalışıyoruz. Olay anında tesiste, en az 100 kişi vardı. Birçoğu vardiya değiştiriyordu ve akşam yemeği molasındaydı” dedi.

KURBANLARIN KİMLİKLERİ İNCELENİYOR

Yetkililerin saldırı sırasında vurulan kurbanları tespit etmeye çalıştıklarını aktaran McCartt, “Şu an kurbanları tespit ettiğimiz ve ailelere bildirimde bulunduğumuz noktaya geldik. Olay mahallindeki incelemenin çok kısa bir süre içinde tamamlanmasını umuyoruz” sözlerini kaydetti.