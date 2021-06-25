Antalya açıklarında denizde kovalamaca! Yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı, iki Türk’ü gözaltına aldı

Yunanistan’ın Atina merkezli ulusal bazda yayın yapan www.protothema.gr ve Rodos Adası’nda yayın yapan www.rodiaki.gr isimli haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesine 1,5 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası yakınlarında geçtiğimiz salı günü gece yarısı yaşanan olayda, Yunanistan sahil güvenliğinin bir sürat teknesine anons yaparak ‘dur’ ihtarında bulunduğu ancak Türklere ait olduğu belirtilen sürat teknesinin kaçmaya başlaması üzerine denizde kovalamaca yaşandığı belirtildi.

SÜRAT TEKNESİNE EL KONULDU

Yunanistan sahil güvenliğinin havaya ateş açarak durdurabildiği sürat teknesinde bulunan 31 ve 25 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının yakalanarak Kızılhisarlı Adası'na götürülüp polislere teslim edildiği ve sürat teknesine el konulduğu belirtildi. İki Türk, daha sonra Rodos Adası'na götürüldü. Sürat teknesinde ise çok miktarda can yeleği bulundu.

RODOS ADASI'NDA BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün mahkemeye çıkarılan Türk vatandaşı iki kişinin Antalya’nın Kaş ilçesinden aldıkları tekneyi Kalkan Mahallesi’ne götürmek için yola çıktıklarını ve Türk sahil güvenliğine yakalanmamak için Kızılhisarlı Adası'na yakın şekilde seyrettiklerini söyledikleri belirtildi.

İki Türk vatandaşının tutukluluğunun devamına karar verilirken, Türklerin Rodos Adası'ndaki avukatlığını Maria Manokoula'nın üstlendiği belirtildi.

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