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Kaşıkçı cinayetinden birkaç önce kızını da İstanbul konsolosluğuna çağırmışlar

İngiliz The Times gazetesi, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'dan birkaç gün önce ülkedeki eski istihbaratçılardan birinin kızının da binaya davet edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:45, 09/02/2021
Haberler Dünya
Kaşıkçı cinayetinden birkaç önce kızını da İstanbul konsolosluğuna çağırmışlar

2018 yılının Ekim ayında evlenmek için ihtiyacı olan belgeleri almak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giden ve oradan bir daha çıkmayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ve suikastı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı…

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Times, Suudi Arabistan yönetiminin bu uygulamayı daha önce de denediğini yazarken, Kanada’ya kaçmak zorunda kalan ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef’in eski istihbarat şefi Saad el – Cebri’nin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

“KIZIM İSTANBUL’DA YAŞIYORDU”

2017 yılında veliaht prens Selman’ın gücü ele geçirmesi sonrasında ülkeden kaçan el-Cebri, kızının da Kaşıkçı’nın ölümünden birkaç gün önce İstanbul’daki Başkonsolosluğa davet edildiğini açıkladı. el-Cebri, “2018 yılında Suudi ajanlar kızım Hissah Almuzaini’yi İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na davet ettiler. O dönemde kızım orada yaşıyordu ve amaçları onu öldürmekti. Neyse ki Hissah hiçbir zaman konsolosluğa gitmedi. Bu olaydan günler sonra aynı binaya giden Kaşıkçı’nın ardından kızım eğer onlara boyun eğseydi başına gelecekleri gördü” dedi.

Daha önce Suudi Arabistan’ın kendisini hem Kanada’da da hem de ABD’de öldürmek istediğini söyleyen el-Cebri, 2017’de Suudi Arabistan yönetimini ele geçiren Prens Selman’ın ardından ülkeden kaçmıştı. Selman, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef’i gözaltına aldırmış ve daha sonra vatana ihanet suçuyla tutuklamıştı.

İSTANBUL’DA NE OLMUŞTU?

 

Muhalif gazeteci Kaşıkçı, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.

Birçok medya kuruluşunda Riyad yönetimine karşı yazılar kaleme alan muhalif gazetesi Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmişti. Evlenmek için belge almak üzere binaya giren Kaşıkçı bir daha binadan çıkmamıştı.

O dönemde hem yerel basın hem de dünya basını İstanbul’da yaşananlara geniş yer ayırsa da Kaşıkçı’nın suikaste kurban gittiği tahmin ediliyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:40,