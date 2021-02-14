Katalonya sandığa gidiyor: Protestocular sokağa çıktı

İspanya'da Katalonya özerk bölgesinde, yerel parlamento seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı. Corona virüsü önlemleri altında yapılan seçimlerde, 5.5 milyon kayıtlı seçmenin büyük bir kısmının sandığa gitmesi beklenmiyor.

Yapılan anketlere göre, seçimlere katılım yüzde 60'da kalabilir. Corona virüsü endişesi nedeniyle 82 bin sandık görevlisinden 35 bin 600 kişinin seçimlerde çalışmak istemediğini bildirdiği öğrenildi.

Ayrılıkçı partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Katalonya'da 2017 yılında yaşanan bağımsızlık girişiminin tekrarlanması beklenmiyor.

2017’DE BÖLGE KARIŞMIŞTI

Katalonya'da Ekim 2017’de, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Referandumun ardından Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve 6 Katalan siyasetçi ülkeyi terk etmişti. Mahkemeye çıkan 12 Katalan siyasetçiden 9'u ise 9 ila 13 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.