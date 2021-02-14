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Katalonya sandığa gidiyor: Protestocular sokağa çıktı

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde halk, yerel parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:58, 14/02/2021
Haberler Dünya
Katalonya sandığa gidiyor: Protestocular sokağa çıktı

İspanya'da Katalonya özerk bölgesinde, yerel parlamento seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı. Corona virüsü önlemleri altında yapılan seçimlerde, 5.5 milyon kayıtlı seçmenin büyük bir kısmının sandığa gitmesi beklenmiyor.

Aşısır sağcı parti Vox’un adayı Ignacio Garriga’yı  protesto eden bir grup kadını polis gözaltına aldı.

Yapılan anketlere göre, seçimlere katılım yüzde 60'da kalabilir. Corona virüsü endişesi nedeniyle 82 bin sandık görevlisinden 35 bin 600 kişinin seçimlerde çalışmak istemediğini bildirdiği öğrenildi.

Sağcı adayın oy kullanacağı bölgeye giden FEMEN üyeleri protesto gösterisi düzenledi.

Ayrılıkçı partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Katalonya'da 2017 yılında yaşanan bağımsızlık girişiminin tekrarlanması beklenmiyor.

2017’DE BÖLGE KARIŞMIŞTI

Katalonya'da Ekim 2017’de, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

İspanya’da corona virüsü salgınının en çok etkilediği bölgelerden olan Katalonya’da seçime katılımın düşük olması bekleniyor.

Referandumun ardından Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve 6 Katalan siyasetçi ülkeyi terk etmişti. Mahkemeye çıkan 12 Katalan siyasetçiden 9'u ise 9 ila 13 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:14:56,