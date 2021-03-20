Kavga çıktı! İngilizler aşı oluyor, Almanlar seyrediyor

Avrupa Birliği, hep birlikte hareket etme ve ulusal aşı politikası belirlememenin hatasını çekiyor. İngilizler 26 milyonu aşılanırken, Almanya'da sayı ancak 5 milyonu buldu ve aşı kıtlığı kriz çıkardı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin ürettiği AstraZeneca aşısına “tümden ihracat yasağı“ getirebileceklerini söyledi. Alman Sağlık Bakaanı Jens Spahn da, durum zorlaşırsa, AB’den bağımsız olarak Rus aşısı Sputnik V’i alabileceklerini belirtiyor.

“SADECE YÜZDE 30'U GELDİ”

AstraZeneca, İngiltere ve AB'deki fabrikalarda üretiliyor. Ursula von der Leyen, şu ana kadar anlaşmada belirlenen miktarın ancak yüzde 30'unu alabildiklerini, 100 milyon doz aşı beklediklerini söyledi.

AstraZeneca'yı üreten İngiliz-İsveç şirketine sert çıkan von der Leyen, “Diğer ülkelere teslimat yapmadan önce AB ile sözleşmenin gereğini yerine getirin. Aksi halde, planlanmış bir ihracatı engelleyeceğiz” dedi.

Aşı teslimatı konusunda AstraZeneca ile yapılan anlaşma AB’nin, AB ve İngiltere’deki fabrikalardan aşı alacağını da açıkça öngörüyor. Ancak AB Komisyonu Başkanı, “Biz İngilizlerden hiçbir şey almadık” dedi.

İNGİLTERE AŞIDA BAĞIMSIZ

Ancak İngilizler'in AB kaynaklarına pek de ihtiyacı bulunmuyor ve kendisine yetecek aşıyı üretebiliyor. İngiltere şu anda günde 660 bin kişiyi aşılıyor, Almanlar ise bu sayıyı ancak 200 bine çıkarabildi.

AB'nin İngiltere'ye, Pfizer/BioNTech veya başka aşı ihracatını engellemesi pek de mümkün görünmüyor. Çünkü, Avrupa'da aşı üreten Pfizer'e bunun için gereken yağ molekülleri, Yorkshire'daki Snaith Kasabası'ndan geliyor.

Yani AB, İngiltere'ye muhtaç. Ama İngiltere de, AB'den çıkışın ardından serbest ticareti sürdürdüğünü kanıtlamaya muhtaç. Bu durumda aşı savaşlarının nasıl biteceği henüz bilinmiyor.

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