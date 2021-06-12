Kemal Baytaş’ın gözünden başarının sırrı: Çin sosyalizmi başarıyı getirdi

Türk-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği Başkanı Kemal Baytaş (93), Çin'in yakaladığı başarının ‘sırrını' anlattı. Duayen gazeteci, “Bu nasıl sosyalizm?” diye sorgulanan Çin'deki başarının takım çalışmasından ileri geldiğini düşünüyor. Çin Komünist Partisi'nin, ‘Çin'e özgü sosyalizmi' hayata geçirdiğine dikkat çeken Baytaş'ın görüşleri şöyle:

ŞANGAY, ALGILARI YIKTI

“2000'li yıllarda bir iş için Şangay'a gitmiş, ‘Sosyalist ülke' algısına sahip her Türk vatandaşı gibi ‘Bu nasıl sosyalizm' demiştim. Ortalama bir Türk vatandaşı için komünizm ve sosyalizm; asık suratlı insanlar, gri ve eskimiş binalar, geri kalmış teknoloji, renksiz ve fakir bir hayat anlamına gelir. O gün, Şangay, bu düşüncelerime büyük darbe indirmişti. Dünyanın en büyük şirketlerinin merkezlerinin veya temsilcilerinin yer aldığı, Çin'in en büyük finansman merkezi olan bu şehrin yeryüzünün en büyük komünist partisinin kurulduğu yer olduğuna inanmak zordu.”

ÇİN UYGARLIĞININ AŞAMASI

“Çin komünizminin ekonomik ve sosyal alanda bizim algımızdan oldukça farklı bir şekilde zengin ve gösterişli sonuçlar doğurmasının temelinde 100. kuruluş yılını kutlayan Çin Komünist Partisi yatmaktadır. ÇKP, Çin uygarlığının bir aşamasıdır.”

Üretici gücü besledi

“Mao, iktidara geldiğinde, savaşın yıktığı Çin'i yeniden inşa eden bir dizi ekonomik politika ve reform başlattı. Mao'nun 1976 yılındaki ölümünden sonra Çin'in liderliğini ele alan Deng Xiaoping, Çin'i küresel ekonomiye entegre edecek reformlar gerçekleştirdi. Deng'e göre bugün dünya halklarının ve ülkelerinin en fazla değer verdiği ve uğruna mücadele ettikleri şey, barış ve kalkınmadır. ‘Xiaoping Teorisi'nin temeli, aşırı eşitçilik kavramının üretici güçlerin gelişmesini engellediği yönündeydi. Sosyalizmin temel görevi ise üretici güçleri geliştirmektir.”

ZENGİNLİK ŞEREFLİDİR!

“Bu düşünceler içerisinde Deng Xiaoping'in ortaya koyduğu ‘Çin'e özgü sosyalizm' kavramı, bugün ÇKP tüzüğünde yer almaktadır. Deng'in ‘Yoksulluk sosyalizm değildir' ve ‘Zengin olmak şereflidir' şeklindeki ifadelerinin şekillendirdiği ÇKP, gökdelenleri, hızlı trenleri, ışıl ışıl, canlı ve renkli şehirleri ile komünist ülkelerin gelişmiş olabileceği algısını yerleştirdi.”

Çin'de aşırı yoksulluk bitti

“2012 yılında ÇKP genel sekreteri olan Xi Jinping, Mao ve Deng Xiaoping gibi ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Geçen şubat ayında Xi Jinping, Çin'in ‘mucizevi bir şekilde' aşırı yoksulluğu bitirdiğini dünyaya açıkladı. Çin, bugün bulunduğu konuma gelmişse bu tamamen bu takımın (ÇKP) başarısıdır.”