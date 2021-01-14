Kıbrıs’ta vaka sayısı artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüsü salgınında bilanço artıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 40 test yapıldığı, 19 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Vakalardan 1'nin ülke dışından geldiği, 5’inin karantinada bulunan temaslı vaka olduğu, 13’ünün ise yerel vaka olduğu belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, sabah saatlerinde Türkiye’den gelen ambulans uçakla, Çin'den alınan 20 bin doz Sinovac aşısının adaya ulaştığını duyurdu. Bakan Pilli, ilk aşılanacak kişiler arasında kendisinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

Aşı programının ilk aşamasında 10 bin kişinin 9 aşı merkezinde aşılanmaya başlayacağını aktaran Pilli, aşılanacak olanlardan 5 bininin ise sağlık çalışanları olacağını dile getirdi.

Pilli sağlık çalışanlarının ardından yaşlı ve risk grubunda olan kişilerin aşılanmasına başlanacağını aktardı. Bakan Pilli, adanın küçük olmasından dolayı aşılamanın hızlı bir şekilde tamamlanacağına dikkat çekerek aşılamada toplam 300 bin kişinin hedeflendiğini belirtti. (İHA)

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