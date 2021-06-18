Kim Jong-un’dan ABD Başkanı Biden’a mesaj: Yüzleşmeye hazırız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan ABD’nin yeni yönetimine yönelik mesaj geldi. İktidardaki İşçi Partisi’nin Merkez Komitesi’nin gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısına katılan Kim, yeni ABD yönetiminin politika eğilimine yönelik ayrıntılı analiz yaptı.

Kim, “Hem diyalog hem de yüzleşme, devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınma konusundaki çıkarlarını korumak için özellikle yüzleşmeye tam olarak hazırlanmalıyız” dedi. Kore yarımadasındaki durumu istikrarlı bir şekilde kontrol altına almaya yönelik çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Kuzey Kore lideri Kim, bölgede hızla değişen duruma net ve çabuk tepki verme ve bununla başa çıkmanın önemini dile getirdi.

YENİ DİYALOG UMUDU

Toplantıda Kim’in nükleer silahlardan ve kıtalararası balistik füzelerden söz edip etmediği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Joe Biden yönetiminin Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez Biden yönetimiyle görüşme isteğini açıkça dile getirdiği ifade edilen Kim’in son çıkışı, yaklaşık 18 aydır beklemede olan nükleer silahlardan arındırma müzakereleri konusunda yeni umutların doğmasına neden oldu.

KITLIKTAN ÇIKARMAK İÇİN ADIM



Kim, 2 gün önce kamuoyuna yansıyan bir diğer açıklamasında ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun sinyalini vermişti. Tarım sektörünün geçtiğimiz yıl meydana gelen seller nedeniyle tahıl üretim hedefini tutturamadığını belirten Kim, gıda arzında durumun “endişe verici” olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle Kim’in son açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD’nin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle yaptırım uyguladığı Pyongyang’ı yaşanılan zorlu ekonomik süreçten kurtarmak üzere atılan bir taktik adım olarak yorumlandı.