Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kim Jong-un’dan Biden’a füzelerle gözdağı

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'deki askeri geçit töreninde sergilenen denizaltıdan atılan yeni füzeler, devlet kanalındaki yayında "Dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıtıldı. Tören, Biden'a gözdağı olarak yorumlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:06, 15/01/2021
Haberler Dünya
Kim Jong-un’dan Biden’a füzelerle gözdağı

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore’de askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzeler ve diğer askeri donanımlar sergilendi. Füzelerin sergilendiği askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi. Törende, en az dört denizaltıdan güdümlü füze de dikkat çekti.

Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un’un ABD’yi ülkesinin “en büyük düşmanı” olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi.

WASHİNGTON YÖNETİMİNE MESAJ

Askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerin devlet kanalında ‘Dünyanın en güçlü silahı’ olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Törende ayrıca, mobil kara rampalarından atılmak üzere tasarlanmış çeşitli katı yakıtlı silahlar da sergilendi. Törenin, Kuzey Kore liderini ‘haydut’ olarak nitelendiren ve yakında başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden hükümetine yönelik ‘bir güç gösterisi’ olarak değerlendirildi.

İlginizi ÇekebilirTek bir vakanın görülmediği Kuzey Kore'de dev kongre... 5 bin kişiden maske takan yokTek bir vakanın görülmediği Kuzey Kore'de dev kongre... 5 bin kişiden maske takan yok

 

İlginizi ÇekebilirTek vaka çıkmayan Kuzey Kore'den görülmemiş önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlarTek vaka çıkmayan Kuzey Kore'den görülmemiş önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar