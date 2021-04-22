Kim Jong-un’dan kaçan kadın konuştu: Beni suikast listesine aldılar

Babası çalışma kampına gönderildikten sonra 2007 yılında Kuzey Kore’den kaçarak kendine yeni bir hayat kurmayı başaran Yeonmi Park uluslararası basına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Chicago kentinde yaşamaya başlayan ve insan hakları konusunda uzmanlaşan 27 yaşındaki Yeonmi Park, “Bana sürekli tehditler geliyor. Kim Jong-un’un suikast listesinde yer aldığımı düşünüyorum. Fakat buna rağmen Pyongyang yönetiminin yaptıklarını konuşmaktan çekinmiyorum. Yıllarda Kim Jong-un’un öldürülecekler listesinde yer aldım. Siber saldırıya uğradım ve sürekli tehditler geliyor. Kuzey Kore’de kalan akrabalarım bana yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırıldı. Kaçının hayatta kaldığını bile bilmiyorum” dedi.

Genç aktivist, “Çocukların toplumun önünde yapılan idamları izlemesine izin veriliyordu. Hatta boyları kısa diye onları önde oturtuyorlardı. Bizim beynimizi yıkadılar ve hükümetin çok güçlü olduğunu söylediler. Hatta 2011’de ölen eski lider Kim Jong-il’in zihin okuyabildiğini söylediler. Bize Kuzey Kore’nin bir din olduğunu ve Kim’in tanrı olduğunu söylemişlerdi” ifadesini kullandı.

2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra orada öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi olmak istemediğini söyleyen Park, “Bana saldırsalar da bu baskıcı iktidar hakkında konuşmaya devam edeceğim” dedi.