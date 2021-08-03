Kim Jong-un’un ensesindeki bandaj gündem oldu

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son fotoğrafları uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

SOZCU.COM.TR

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Geçen yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşayan ve bir dönem “acaba öldü mü” dedirtecek kadar kamuoyunun karşısına çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni fotoğrafları tartışma yarattı.

Kuzey Kore liderinin katıldığı bir etkinlikte ensesinde büyük boyutlarda bir yara bandı olması başta Güney Kore medyası olmak üzere uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Kim Jong-un’un 24-27 Temmuz’da katıldığı askeri bir etkinlikte çekilen fotoğraflarında ensesinin sağ tarafında bandaj görülüyor ve daha sonra çekilen fotoğraflarda ise koyu yeşilimsi bir iz dikkat çekiyor. Fakat 29 Temmuz’da çekilen bir başka fotoğrafta ise bu iz de yok oluyor.

Güney Kore medyası Kim Jong-un’un sağlık durumunun kötüye gittiğine dair iddialarda bulunurken, fotoğraflardan bandajın sebebi ya da yaranın nedenine dair bir yargıya varılamayacağını aktardı. Kuzey Kore resmi medya kuruluşlarının geçen hafta Kim Jong-un’u özellikle karşıdan çektiğine dikkat çeken Güney Kore basını, özellikle ensesinin kadraja alınmadığını aktardı.

Mayıs ayında aşırı kilo kaybı yaşadığı için çok hasta olduğu iddia edilen Kim Jong-un, geçen yıllarda bir ameliyat geçirmiş ve uzunca bir süre kamuoyunun karşısına çıkamamıştı.

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