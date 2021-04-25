Kim Kardashian’dan skandal mesaj: Biden’a teşekkür etti

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen ve Beyaz Saray’a giderek bizzat ABD Başkanı ve First Lady Melania Trump’la görüşen Kim Kardashian, Trump’ın rakibi olan ve seçimle göreve gelen Joe Biden’a destek mesajı attı.



Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden’ın 1915 olayları ile ilgili soykırım demesini tebrik eden Kardashian, “Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Kim Kardashian, Biden’a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.

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