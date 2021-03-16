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Kim’in kardeşinden ABD’ye uyarı: Rahat uyumak istiyorlarsa bela çıkartmasınlar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aksine ABD'yi bu kez kardeşi Kim Yo-jong hedef aldı. Kim Yo-jong, ABD yönetimine verdiği mesajda, "4 yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorlarsa ilk adımda bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:44, 16/03/2021
HaberlerDünya
Kim’in kardeşinden ABD’ye uyarı: Rahat uyumak istiyorlarsa bela çıkartmasınlar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı dönemde ABD’ye “bela çıkartmama” uyarısında bulundu.

Devlet medyasında yayınlanan açıklamaya göre Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore’yi ortak gerçekleştirdikleri askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi. Kim Yo-jong, “Topraklarımızdan okyanusun ötesine doğru barut kokusunu yaymak için mücadele eden ABD’nin yeni yönetimine bir tavsiye. Önümüzdeki 4 yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorlarsa ilk adımda bela çıkartmaktan kaçınsalar iyi olur” ifadelerini kullandı.

Kim Yo-jong ayrıca, Kuzey Kore’nin işgal hazırlıkları olarak tanımladığı ortak askeri tatbikatlara yönelik ülkesinin tutumunu hatırlatarak, “Güney Kore hükümeti bir kez daha ‘Savaş Yürüyüşü’nü, ‘Kriz Yürüyüşü’nü seçti” dedi.

İKİ BAKAN GÜNEY KORE ZİYARETİNDE

Kim Yo-jong’un söz konusu açıklamaları, üst düzey ABD yetkililerinin Güney Kore’nin başkenti Seul ziyaretinden bir gün önce geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Japonya ve Güney Kore temaslarında, Kuzey Kore’nin nükleer programının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Öte yandan ABD hükümeti, haftalardır Kuzey Kore ile diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını duyurmuştu. Pyongyang yönetimi ise yeni ABD yönetimi ile henüz temasa geçmedi. İki ülke, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programları konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:39,