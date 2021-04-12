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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye 2018’de kimyasal silah kullanmış olabilir

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) bir rapor hazırlayarak Suriye hava kuvvetlerinin 2018 yılının Şubat ayında siviller üzerinde kimyasal silah kullandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:28, 12/04/2021
HaberlerDünya
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye 2018’de kimyasal silah kullanmış olabilir

Merkezi Hollanda’da bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye ile ilgili bir açıklama yaptı.

OPCW hazırladığı raporda, Suriye rejimine ait hava kuvvetlerinin 2018 yılının Şubat ayında İdlib’de sivil yerleşimin olduğu bölgeye klor gazı kullandığını duyurdu.

Hazırlanan raporda kimyasal silah saldırısında ölen olmadığı belirtilirken bölgedeki çok sayıda insanda zehirlenme, mide bulantısı, gözde hassasiyet, nefes darlığı, öksürük gibi yan etkiler görüldüğü kaydedildi.

Klor, uluslararası arenada yasaklı zehirli maddeler arasında yer almazken 1997 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında savaşlarda ve çatışmalarda kimyasal kullanımı yasaklanmış durumda.

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Yayınlanma Tarihi:15:27,