Kırım’ı kurtarmayı hedefleyen stratejik plana onay

Ukrayna hükümetinden, Rusya’nın 2014 yılında yasadışı ilhak ettiği Kırım’ı geri alma konusunda yeni bir karar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi tarafından Kırım’ın kurtarılmasını hedefleyen strateji planını onayladığını kaydetti. Açıklamada, Rusya ile askeri alanda bir yarışa girmenin hedeflenmediği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından söz konusu strateji planının hedefine ilişkin yapılan açıklamada, “Bu belge, Kırım'ın işgalden arındırılması ve yeniden entegrasyonu yoluyla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, devlet egemenliğini uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde yeniden sağlamayı amaçlayan bir dizi diplomatik, askeri, ekonomik, bilgilendirici, insani ve diğer önlemleri tanımlamakta” ifadelerine yer verildi.

“RUSYA DÜŞMANIMIZ OLARAK KALACAK”

Rusya ile Ukrayna’nın düşmanlığının devam edeceğine dikkat çeken Başkanlık, “Rusya, Ukrayna karşısında agresif tavırlar sergileyerek Kırım'ı, Donetsk'i ve Lugansk'ı işgal ederek, bağımsızlığımızı, birlikçi yapımızı ve toprak bütünlüğümüzü politik, askeri, ekonomik, psikolojik ve siber saldırılarla tehlikeye atması nedeniyle Ukrayna'nın düşmanı olarak kalacak” ifadelerine yer verildi.

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