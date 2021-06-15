Kırmızı karın gizemi çözüldü: Mikroalgler! İklim değişikliğinin habercisi

İsviçre, İtalya ve Fransa boyunca uzanan Alpler’in yüksek kesimlerinde görülen kırmızı karın sırrı çözüldü. Son yıllarda sık sık rastlanan bu doğa olayını araştıran Fransız uzmanlar, kardaki renk değişiminin sebebinin mikroalglerden kaynaklandığını tespit etti.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi Hücre ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Direktörü Eric Marechal, deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki karın canlı olduğunu ve Chlorophyceae türü mikroalglere ev sahipliği yaptığını söyledi.

GÜNEŞ KREMİ GİBİ



Kış aylarında bu alglerin yeşil ve görünmez olduğunu belirten Marechal, yaz aylarında ısınan havayla birlikte kendilerini güneşten korumak için kırmızı renge döndüğünü ifade etti. Marechal, “Güneş ışınlarının mayıs ayı itibarıyla daha güçlü hale gelmesiyle algler, kırmızı renk molekülleriyle koruyucu kalkanlar yaratıyor. Bunu bir çeşit güneş kremine benzetebiliriz” dedi.

KARBONDİOKSİT ARTIŞI



Uzmanlar, Arktik ve Antarktik bölgelerde bu durumun daha fazla görülmeye başlamasının endişe verici olduğunu düşünüyor. Mikroalglerin ekosistemdeki karbondioksiti yakalayarak renk değiştirdiği, iklim değişikliğine bağlı olarak karbondioksit miktarında kritik artış olduğu ve bu nedenle kırmızı kar görüntülerinin daha sık meydana geldiği öne sürülüyor.