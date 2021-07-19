Kısıtlamalar sona erse de kimse kalabalık ortamlara girmek istemiyor

Pandemi döneminde tiyatroya ya da sinemaya gitmekten, bir partiye katılmaktan mahrum kalınmasına ve kısıtlamalar son zamanlarda hızla kaldırılmasına rağmen hâlâ çoğu yetişkin bu tip ortamlarda bulunmak istemediklerini söylüyorlar.

YouGov’un yaptığı ankete göre; katılımcıların üçte birinden biraz fazlası (yüzde 34) tiyatroya gitmekten mutlu olacağını söylerken, yüzde 48’i gitmek istemediğini belirtti. Ankete katılan 18 ile 24 yaş arasındakilerin ise yalnızca yüzde 20’si bir gece kulübüne gitmekten mutlu olacağını söylerken, yüzde 53’ü istemediğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 31’i kısıtlamaların kaldırılmasının doğru olduğunu düşünürken, yüzde 55’i bunun yanlış olduğunu söyledi.

SEÇMENLER KISITLAMALARLA İLGİLİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ayrıca Birleşik Krallık’taki katılımcılar, “özgürlük günü” konusunda da ikiye bölünmüş durumdalar. Özgürlük Günü’nden sonra vakalarda ve hastaneye yatışlarda büyük bir artış olursa hükümeti suçlayacak olanlar ile suçlamayacaklar eşit olarak bölünmüş durumda.

YouGov’un yaptığı araştırma halkın, aşılamayı veya negatif bir test sonucunu kanıtlamak için COVID sertifikasyon testinin kullanılmasını da destekliyor. Hatta katılımcıların yarısından fazlası bunun, bir gece kulübü gibi bir yere giriş koşulu olması gerektiğini düşünürken, yüzde 20’si de hükümet politikası olarak teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor.

EĞLENCE HARCAMALARINDA ARTIŞ

Deloitte tarafından yayınlanan araştırma, haziran ayına kadar olan üç ayda tüketici güveninin pandemi öncesi seviyelere döndüğünü öne sürüyor. Rapor ayrıca bar ve restoranlarda, eğlence harcamalarında bir artış olduğunu da vurguladı.

Deloitte’ta ekonomist olan Debapratim De şunları söyledi: “İzin planı, birçok kişi için ekonomik darbeyi hafifletmede etkili oldu. Nisan ve Eylül arasındaki altı ayın, pandemiden önceki dört yılda görülenden daha fazla büyüme sağlamasını bekliyoruz.”

Deloitte’tan Simon Oaten ise şunları söyledi: “Eğlence ve konaklama endüstrisi zorlu bir dönem geçirdi. Kısıtlamaların kaldırılması, havaların iyileşmesi ile önümüzdeki birkaç ay boyunca eğlence sektörü harcamalarında bir yükselme yaşanabilir. Bununla birlikte asıl zorluk, bu artan talebi karşılamak için kısıtlı personel kaynağının nasıl dengeleneceği ile ilgili olacaktır. Ayrıca yılın ilerleyen zamanlarında hükümet desteği kaldırıldığında, güven ve harcamalardaki artışın eğlence sektörünü sürdürmek için yeterli olup olmayacağı da henüz net değil.”

İlginizi Çekebilir Kısıtlamalar hayatı sorgulatıp yeni başlangıçlara teşvik ediyor