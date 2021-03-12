Kızını tek başına büyüten bekar anne corona aşısı olduktan 4 gün sonra öldü

Estetik cerrahi tekniseri olarak çalışan ve sağlık sektöründe çalıştığı için corona virüsü aşısı olan 39 yaşındaki bekar anne Kassidi Kurill’in ani ölümü ABD’yi yasa boğarken tıp dünyasında da şaşkınlık ve endişe yarattı.

Sağlık sektöründe çalıştığı için Moderna’nın aşısını olma önceliğine sahip olan 39 yaşındaki Kurill, ilk aşıyı olduktan sonra kolunda hafif bir ağrı olduğunu söylemiş. Genç kadının yakınlarına, “Aşı tamamen güvenli ve aşıda bir sorun yok. Herkes aşı olmalı” dediğini söyleyen babası Alfred Hawley, ilk doz aşıdan sonra başka bir yan etki görülmediğini de dile getirdi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI YOKMUŞ

Kurill’in kronik bir rahatsızlığı ya da önceden bilinen bir hastalığı olmadığını söyleyen acılı baba, “1 Şubat’ta ikinci doz aşı olduktan birkaç gün sonra bana geldi ve iyi hissetmediğini söyledi. Kalbinin küt küt attığını ve acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi” dedi.

Hastanenin acil servisine girdikleri anda Kurill’in kustuğunu söyleyen Hawley, “Doktorlara kızımın ikinci doz corona virüsü aşısı olduğunu söyledim. Kan testleri yapıldı ve sonuçlar hemen geldi. Onun çok ama çok hasta olduğunu ve böbreklerinin çalışmadığını söylediler” ifadesini kullandı.

Kızının hastaneye ulaştıktan 30 saat sonra yaşamını yitirdiğini söyleyen Hawley, “Bu tam bir şok yarattı. Eşime bile kızımızın hayatını kaybettiğini söyleyemedim. Bunu hiç beklemiyorduk” dedi.

“OTOPSİDE BUNU BİLEMEYİZ”

Kurill’in naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp birimine gönderilirken bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Utah’ın adli tıp amiri Dr. Erik Christensen, “Bu tür otopsilerde aşının ölüme sebebiyet verdiğini tespit etmek çok güç. Aşının ciddi bir reaksiyon yarattığına dair bir sonuç çıkabilir ama doğrudan aşının öldürdüğü sonucu otopside ortaya çıkmaz” dedi.

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