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KKTC 21 gün kapanmaya gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan corona virüsü vakaları nedeni ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 gün genel kapanmaya gidebileceklerini söyledi.

Güncellenme: 17:37, 06/01/2021
Haberler Dünya
KKTC 21 gün kapanmaya gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ve Rum tarafında artan corona virüsü vakaları nedeni ile KKTC tarafı 21 gün hafta süre ile kapanma konusunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede artan corona virüsü vakaları nedeniyle gerekli tedbirlere uyulmaması halinde 10-31 Ocak tarihleri arasında 21 gün kapanmaya gideceklerini söyledi.

KKTC’de bin 692 vaka tespit edilirken, bin 432 kişinin tedavisi yapıldı. Bir kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken corona virüsü nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin 21 gün kapanmaya ilişkin detayları akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor. (İHA)

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