KKTC Başbakanı Saner karantinaya alındı

KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan'ın corona virüsü (Covid-19) PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendi kendini karantinaya aldığını belirtti. Çift doz aşı yaptırmasına rağmen, sağlık personellerinin önerilerine uyarak, en kısa sürede halkın arasına dönmeyi dilediğini ifade eden Saner, hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

Başbakan Saner yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bu sabah programına katıldığım gazeteci Aytuğ Türkkan'ın Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle gazeteci kardeşimiz Türkkan'a geçmiş olsun dileklerimi iletirken, değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum.

* Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim. Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi, selam ve saygılarımı sunarım.