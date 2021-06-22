KKTC Başbakanı Saner, Türkiye’ye geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın davetlisi olarak bir günlük çalışma ziyareti için saat 21.50'de Türkiye'ye geliyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önceden planmış olan Saner-Oktay görüşmesinin yarın saat 11.30'da Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Görüşmede, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın değerlendirileceği, KKTC'nin corona virüsü salgını ile mücadelesi, aşılama çalışmaları, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi çabaları ve güncel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.